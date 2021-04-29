Главная Новости Медицина Харьковские медики получили полноприводный спецавтомобиль (ФОТО)
29.04.2021  15:15   

Харьковские медики получили полноприводный спецавтомобиль (ФОТО)

Это первый полноприводный автомобиль Центра, следующие пять поступят в ближайшее время.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По словам медиков, VOLKSWAGEN CRAFTER оснащен современным высокотехнологичным медицинским оборудованием: инфузоматом, медицинскими носилками на пневматических моноблоках.  Отличительной особенностью данного автомобяли является колесная база внедорожника, что особенно актуально в условиях бездорожья.

Для оказания экстренной медицинской помощи населению в период борьбы с пандемией Covid-19, автомобиль дополнительно дооснастили аппаратом ИВЛ, монитором пациента, пульсоксиметром, дефибриллятором.

Это позволит бригадам ЭМП оказывать качественную медицинскую помощь пациентам с дыхательной недостаточностью, а в отдаленных районах Харьковской области максимально быстро и безопасно доставить больного в профильные лечебные учреждения.

Ранее сообщалось, что харьковские медики реанимировали 9-месячную девочку, у которой остановилось сердце.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  экстренная помощь, автомобиль
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.12 Медицина К харьковчанам стала реже ездить «скорая» 26.09 Власть Станция экстренной медицинской помощи создана в Харькове
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 