Харьковские медики получили полноприводный спецавтомобиль (ФОТО)

Это первый полноприводный автомобиль Центра, следующие пять поступят в ближайшее время.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
По словам медиков, VOLKSWAGEN CRAFTER оснащен современным высокотехнологичным медицинским оборудованием: инфузоматом, медицинскими носилками на пневматических моноблоках. Отличительной особенностью данного автомобяли является колесная база внедорожника, что особенно актуально в условиях бездорожья.
Для оказания экстренной медицинской помощи населению в период борьбы с пандемией Covid-19, автомобиль дополнительно дооснастили аппаратом ИВЛ, монитором пациента, пульсоксиметром, дефибриллятором.
Это позволит бригадам ЭМП оказывать качественную медицинскую помощь пациентам с дыхательной недостаточностью, а в отдаленных районах Харьковской области максимально быстро и безопасно доставить больного в профильные лечебные учреждения.
Ранее сообщалось, что харьковские медики реанимировали 9-месячную девочку, у которой остановилось сердце.
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Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без осадков
На неделе перед Пасхой для православных христиан наступает Великий (Чистый) Четверг, или Великий Четверток.
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