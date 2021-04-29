29.04.2021 15:15

Харьковские медики получили полноприводный спецавтомобиль (ФОТО)

Это первый полноприводный автомобиль Центра, следующие пять поступят в ближайшее время.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По словам медиков, VOLKSWAGEN CRAFTER оснащен современным высокотехнологичным медицинским оборудованием: инфузоматом, медицинскими носилками на пневматических моноблоках. Отличительной особенностью данного автомобяли является колесная база внедорожника, что особенно актуально в условиях бездорожья.

Для оказания экстренной медицинской помощи населению в период борьбы с пандемией Covid-19, автомобиль дополнительно дооснастили аппаратом ИВЛ, монитором пациента, пульсоксиметром, дефибриллятором.

Это позволит бригадам ЭМП оказывать качественную медицинскую помощь пациентам с дыхательной недостаточностью, а в отдаленных районах Харьковской области максимально быстро и безопасно доставить больного в профильные лечебные учреждения.

Ранее сообщалось, что харьковские медики реанимировали 9-месячную девочку, у которой остановилось сердце.