29.04.2021 13:47

Игорь Терехов рассказал про карантинные ограничения на Пасхальные праздники

На Харьков выделили две с половиной тысячи доз вакцины CoronaVac. Ею будут прививать людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает, стариков и учителей, которые будут принимать выпускные экзамены. Что касается ситуации с заболеваемостью, в горсовете говорят, что после пикового состояния, наконец наблюдается положительная динамика.



И в горсовете продолжат работу по укреплению медицинской сферы, в частности, создавать дополнительные койко-места, закупать необходимые аппараты и медикаменты для больниц. Все это делать для того, чтобы Харьков и в дальнейшем был готов, в случае новых волн коронавируса, ведь в горсовете уверены, что они возможны. Пока ситуация понемногу выравнивается, в муниципалитете надеются, что эта динамика останется и в дальнейшем.



"Я надеюсь, что очень скоро мы уже перешагнем рубеж, выйдем из красной зоны, зайдем в оранжевую зону. Поэтому, конечно, будут ограничительные мероприятия сняты. То, что касается Пасхи, однозначно никто ничего ограничивать не будет. То, что касается 9 мая - тоже. Единственное, наша просьба, хотите, требование - соблюдать социальную дистанцию, быть в масках, беречь себя", - прокомментировал Игорь Терехов.



Не будет увеличивать ограничения на майские праздники и на общеукраинском уровне. На Пасху только внедрят определенные правила. В частности, правительство приняло требование, на освящении куличей надо быть в масках, а в церквях и храмах не закрывать двери, они должны быть открытыми постоянно. А сами обряды проводить без физических контактов, время богослужения будет сокращено.