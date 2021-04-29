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29.04.2021  10:59   

В Харькове – 735 новых случаев заболевания коронавирусом. Статистика на 29 апреля

По состоянию на 29 апреля в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 845 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 134 970 случаев заболевания COVID-19, 25 873 человека находятся под медицинским наблюдением, 106 391 пациент выздоровел, 2 706 - умерли.
 
По состоянию на 29 апреля, в области за сутки привито первой дозой вакцины 6 234 человека, всего с начала вакцинации – 28 599.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировано 11 627 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 2 059 465 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 43 778 человек умерли, 1 635 333 - выздоровели.
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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