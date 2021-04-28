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28.04.2021  12:53   

В Харькове - 511 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 28 апреля

По состоянию на 28 апреля в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 575 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 133 767 случаев заболевания COVID-19, 25 754 человека находятся под медицинским наблюдением, 105 340 пациентов выздоровели, 2 673 - умерли.
 
По состоянию на 28 апреля, в области за сутки привито первой дозой вакцины 1 065 человек, всего с начала вакцинации – 22 365.
 

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировано 9 590 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 2 047 838 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 43 391 человек умер, 1 616 891 - выздоровел.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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