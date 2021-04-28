В Харькове - 511 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 28 апреля

По состоянию на 28 апреля в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 575 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировано 9 590 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 2 047 838 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 43 391 человек умер, 1 616 891 - выздоровел.
Гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день. Звезды благоприятствуют общению и повышенной активности, однако есть и подвох – эмоции часто будут преобладать над логикой.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
В этот день церковь отмечает память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. По преданию, они были учениками и последователями святого Павла и вместе с ним проповедовали слово Божие.
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