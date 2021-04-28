Харьковщина почти в 2 раза ускорила темпы вакцинации

В течение 27 апреля в Харьковской области прививки от коронавируса сделали 1065 гражданам
Об этом сообщает Depo.Харків, со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны.
Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 22365 человек, в том числе 1065 человек за последние сутки.
По данным СНБО, индийской вакциной CoviShield привиты 17789 человек (79,6%) от общего количества тех, кого уже вакцинировали. Китайской вакциной CoronaVac утром 28 апреля в Харьковской области прививали 3118 человек (13,9%), вакциной Pfizer - 1458 человек (6,5%).
Уровень вакцинации составляет 84,4 на 10 тыс. населения.
Ранее сообщалось, что Харьков получил 2,5 тыс. доз китайской вакцины «CoronaVac».
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