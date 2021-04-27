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27.04.2021  18:19   

Коронавирус: семейные врачи смогут выдавать кислородные концентраторы

Ими будут снабжаться пациенты, выписанные домой, но имеющие потребность в кислородной терапии.

Министерство здравоохранения Украины закупает кислородные концентраторы для первичного звена медицины.
 
«Ими смогут пользоваться пациенты, которые после госпитализации выписаны домой, но могут потребовать кислородной терапии», - рассказал глава Минздрава Максим Степанов.
 
По его словам, на эти цели пока выделили 693 млн грн.
 
«Сейчас закупают концентраторы для первичного уровня как обменный фонд - которые затем смогут выдавать пациентам. Ведь человека могут выписать из больницы с нормальной сатурацией, но он потребует кислородной терапии. Эти концентраторы мы сможем использовать и после COVID», - сказал министр.
Тэги:  коронавирус, лечение, харьков, ковид, кислородные концентраторы, карантин, заболевшие
 
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