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27.04.2021  13:26   

"Наша жизнь в наших руках". Харьковчан просят соблюдать противоэпидемические меры на праздники

Харьковчан просят соблюдать социальную дистанцию, носить маски и избегать скопления людей в майские праздники.

С такой просьбой к горожанам сегодня, 27 апреля, обратились заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, за прошедшую неделю количество заболевших снизилось в 1,2 раза, и сейчас важно сохранить положительную динамику. Поэтому вице-мэр обратилась с просьбой соблюдать социальную дистанцию и масочный режим во время церковных праздников и памятных мероприятий на 9 Мая.

«Очень важно, как люди проведут предстоящие праздники. Не посчитайте за труд и наденьте маску на улице. Важно, чтобы люди не создавали скопления, не стояли близко друг к другу, максимально старались соблюдать все необходимые противоэпидемические мероприятия. Наша жизнь - в наших руках», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Источник:   ХГС
 Тэги:  пасха, карантин, праздники, противоэпидемические меры
 
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