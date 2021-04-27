27.04.2021 13:26

"Наша жизнь в наших руках". Харьковчан просят соблюдать противоэпидемические меры на праздники

Харьковчан просят соблюдать социальную дистанцию, носить маски и избегать скопления людей в майские праздники.

С такой просьбой к горожанам сегодня, 27 апреля, обратились заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, за прошедшую неделю количество заболевших снизилось в 1,2 раза, и сейчас важно сохранить положительную динамику. Поэтому вице-мэр обратилась с просьбой соблюдать социальную дистанцию и масочный режим во время церковных праздников и памятных мероприятий на 9 Мая.

«Очень важно, как люди проведут предстоящие праздники. Не посчитайте за труд и наденьте маску на улице. Важно, чтобы люди не создавали скопления, не стояли близко друг к другу, максимально старались соблюдать все необходимые противоэпидемические мероприятия. Наша жизнь - в наших руках», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.