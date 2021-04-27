27.04.2021 11:50

В Харькове - 357 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 27 апреля

По состоянию на 27 апреля в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрирован 371 новый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 132 949 случаев заболевания COVID-19, 25 852 человека находятся под медицинским наблюдением, 100 490 пациентов выздоровели, 2 528 - умерли.



По состоянию на 27 апреля, в области за сутки привито первой дозой вакцины 546 человек, всего с начала вакцинации – 21 300.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировано 7 915 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 2 038 248 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 42 950 человек умерли, 1 596 829 - выздоровели.