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27.04.2021  11:50   

В Харькове - 357 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 27 апреля

По состоянию на 27 апреля в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрирован 371 новый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 132 949 случаев заболевания COVID-19, 25 852 человека находятся под медицинским наблюдением, 100 490 пациентов выздоровели, 2 528 - умерли.
 
По состоянию на 27 апреля, в области за сутки привито первой дозой вакцины 546 человек, всего с начала вакцинации – 21 300.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировано 7 915 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 2 038 248 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 42 950 человек умерли, 1 596 829 - выздоровели.
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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