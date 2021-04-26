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26.04.2021  10:23   

В Харькове – 255 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 18 апреля

По состоянию на 26 апреля в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 313 новых случая заболевания коронавирусом. Умерло 33 человека.

Из них 268 - жители Харьковского района (255 - жители города Харькова).

29 заболевших - жители Лозовского, 13 - Богодуховского, 2 - Чугуевского, 1 - Изюмского, не зарегистрированы случаи в Купянском и Красноградском районах.

Всего по области зарегистрировано 132504 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 103453 больных выздоровели, 2615- умерли (+36).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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