В Харькове – 255 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 18 апреля

По состоянию на 26 апреля в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 313 новых случая заболевания коронавирусом. Умерло 33 человека.
Из них 268 - жители Харьковского района (255 - жители города Харькова).
29 заболевших - жители Лозовского, 13 - Богодуховского, 2 - Чугуевского, 1 - Изюмского, не зарегистрированы случаи в Купянском и Красноградском районах.
Всего по области зарегистрировано 132504 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 103453 больных выздоровели, 2615- умерли (+36).
Оказаться в плену своих желаний и чувств сегодня гораздо легче обычного. Звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь.
26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы.
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