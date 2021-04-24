24.04.2021 18:21

На Харьковщине закончились все дозы вакцины Pfizer

По темпам вакцинации Харьковская область занимает 11 место в Украине.





По состоянию на 24 апреля в Харьковской области использовали 1170 доз американской вакцины Pfizer. Это — все дозы, которые были в наличии, сообщает Kharkiv Today, со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.



Отметим, партия американской вакцины Pfizer поступила в Харьковскую область 18 апреля (1170 доз), прививать ею начали на следующий день. Всего регион заказывал 7020 доз этой вакцины. Вакцина находится в спецбоксах, которые держат температуру до -80 градусов до 30 суток. В каждом флаконе находится шесть доз вакцины. После разморозки вакцину нужно использовать в течение пяти суток.



За прошедшие сутки прививки Pfizer получили 330 человек. Наибольшее количество прививок этой вакциной сделали в Киевской области — 1302. Ни одной прививки американской вакциной не получили жители Луганской области.



Прививку индийской вакциной AstraZeneca (Covishield) сделали 16 869 жителям Харьковской области, при том, что вакцинировать ею начали в феврале и в область поступило 30 400 доз. За последние сутки вакцинировали 410 человек.



Китайской вакцины CoronaVac в Харьковской области израсходовали 1654 дозы из 8520, которые приехали 13 апреля. За сутки вакцинировали 613 человек.



Всего по Украине привили от коронавируса 522 383 жителя тремя видами вакцин, в том числе 14 339 — за сутки. Харьковская область занимает 11 место по количеству вакцинированных, вчера располагалась на 14-м.