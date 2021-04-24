На Харьковщине закончились все дозы вакцины Pfizer

По темпам вакцинации Харьковская область занимает 11 место в Украине.
По состоянию на 24 апреля в Харьковской области использовали 1170 доз американской вакцины Pfizer. Это — все дозы, которые были в наличии, сообщает Kharkiv Today, со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Отметим, партия американской вакцины Pfizer поступила в Харьковскую область 18 апреля (1170 доз), прививать ею начали на следующий день. Всего регион заказывал 7020 доз этой вакцины. Вакцина находится в спецбоксах, которые держат температуру до -80 градусов до 30 суток. В каждом флаконе находится шесть доз вакцины. После разморозки вакцину нужно использовать в течение пяти суток.
За прошедшие сутки прививки Pfizer получили 330 человек. Наибольшее количество прививок этой вакциной сделали в Киевской области — 1302. Ни одной прививки американской вакциной не получили жители Луганской области.
Прививку индийской вакциной AstraZeneca (Covishield) сделали 16 869 жителям Харьковской области, при том, что вакцинировать ею начали в феврале и в область поступило 30 400 доз. За последние сутки вакцинировали 410 человек.
Китайской вакцины CoronaVac в Харьковской области израсходовали 1654 дозы из 8520, которые приехали 13 апреля. За сутки вакцинировали 613 человек.
Всего по Украине привили от коронавируса 522 383 жителя тремя видами вакцин, в том числе 14 339 — за сутки. Харьковская область занимает 11 место по количеству вакцинированных, вчера располагалась на 14-м.
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Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира отмечается Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day), который был учреждён Всемирной ветеринарной ассоциацией (World Veterinary Association, WVA) в 2000 году, с целью освещения различных аспектов работы ветеринаров по всему миру и повышения осведомленность об их вкладе в улучшение здоровья и благосостояния животных, а также общественного здравоохранения
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