24.04.2021 17:38

Смерть и инвалидность после вакцинации. Кабмин установил стоимость жизни и здоровья украинцев

Кабмин определил размер и порядок выплаты финансовой компенсации в случае инвалидности или смерти в результате вакцинации от коронавируса.





Соответствующее постановление от 31 марта опубликовано на сайте правительства.



В документе отмечается, что в случае получения компенсации за осложнения по процедуре Всемирной организации здравоохранения в рамках программы COVAX Кабмин не будет выплачивать компенсацию.



Для выплат компенсаций правительство выделило 55,9 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19.



В случае инвалидности, полученной вследствие вакцинации, Кабмин установил такие компенсации:



- для людей с инвалидностью I группы - 400-кратный размер прожиточного минимума (908 000 грн);



- для людей с инвалидностью II группы - 350-кратный размер прожиточного минимума (794 500 грн);



- для людей с инвалидностью III группы - 300-кратный размер прожиточного минимума (681 000 грн).



В случае смерти человека его родственники или иждивенцы получат компенсацию в 750-кратном размере прожиточного минимума (1,7 млн грн).



Расследование и установление причинной связи между инвалидностью или смертью и вакцинацией будет осуществлять группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации с оформлением соответствующего протокола расследования по форме, утвержденной Минздравом.

Побочные эффекты после вакцины от коронавируса По данным МОЗ самыми распространенными побочными эффектами после вакцинации от коронавируса являются: повышение температуры; утомляемость; общая слабость; лихорадка; гриппоподобный состояние; покраснение и боль, отек руки, онемение в месте введения препарата. В ведомстве утверждают, что это нормальная реакция организма на введение вакцины, которая проходит за несколько дней. https://www.online.ua/

Побочные эффекты после вакцины от коронавируса По данным МОЗ самыми распространенными побочными эффектами после вакцинации от коронавируса являются: повышение температуры; утомляемость; общая слабость; лихорадка; гриппоподобный состояние; покраснение и боль, отек руки, онемение в месте введения препарата. В ведомстве утверждают, что это нормальная реакция организма на введение вакцины, которая проходит за несколько дней. https://www.online.ua/