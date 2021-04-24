Смерть и инвалидность после вакцинации. Кабмин установил стоимость жизни и здоровья украинцев

Кабмин определил размер и порядок выплаты финансовой компенсации в случае инвалидности или смерти в результате вакцинации от коронавируса.
Соответствующее постановление от 31 марта опубликовано на сайте правительства.
В документе отмечается, что в случае получения компенсации за осложнения по процедуре Всемирной организации здравоохранения в рамках программы COVAX Кабмин не будет выплачивать компенсацию.
Для выплат компенсаций правительство выделило 55,9 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19.
В случае инвалидности, полученной вследствие вакцинации, Кабмин установил такие компенсации:
- для людей с инвалидностью I группы - 400-кратный размер прожиточного минимума (908 000 грн);
- для людей с инвалидностью II группы - 350-кратный размер прожиточного минимума (794 500 грн);
- для людей с инвалидностью III группы - 300-кратный размер прожиточного минимума (681 000 грн).
В случае смерти человека его родственники или иждивенцы получат компенсацию в 750-кратном размере прожиточного минимума (1,7 млн грн).
Расследование и установление причинной связи между инвалидностью или смертью и вакцинацией будет осуществлять группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации с оформлением соответствующего протокола расследования по форме, утвержденной Минздравом.
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