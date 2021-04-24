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24.04.2021  17:38   

Смерть и инвалидность после вакцинации. Кабмин установил стоимость жизни и здоровья украинцев

Кабмин определил размер и порядок выплаты финансовой компенсации в случае инвалидности или смерти в результате вакцинации от коронавируса.



Соответствующее постановление от 31 марта опубликовано на сайте правительства.

В документе отмечается, что в случае получения компенсации за осложнения по процедуре Всемирной организации здравоохранения в рамках программы COVAX Кабмин не будет выплачивать компенсацию.

Для выплат компенсаций правительство выделило 55,9 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19.

В случае инвалидности, полученной вследствие вакцинации, Кабмин установил такие компенсации:

- для людей с инвалидностью I группы - 400-кратный размер прожиточного минимума (908 000 грн);

- для людей с инвалидностью II группы - 350-кратный размер прожиточного минимума (794 500 грн);

- для людей с инвалидностью III группы - 300-кратный размер прожиточного минимума (681 000 грн).

В случае смерти человека его родственники или иждивенцы получат компенсацию в 750-кратном размере прожиточного минимума (1,7 млн грн).

Расследование и установление причинной связи между инвалидностью или смертью и вакцинацией будет осуществлять группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации с оформлением соответствующего протокола расследования по форме, утвержденной Минздравом.

Побочные эффекты после вакцины от коронавируса По данным МОЗ самыми распространенными побочными эффектами после вакцинации от коронавируса являются: повышение температуры; утомляемость; общая слабость; лихорадка; гриппоподобный состояние; покраснение и боль, отек руки, онемение в месте введения препарата. В ведомстве утверждают, что это нормальная реакция организма на введение вакцины, которая проходит за несколько дней. https://www.online.ua/
Побочные эффекты после вакцины от коронавируса По данным МОЗ самыми распространенными побочными эффектами после вакцинации от коронавируса являются: повышение температуры; утомляемость; общая слабость; лихорадка; гриппоподобный состояние; покраснение и боль, отек руки, онемение в месте введения препарата. В ведомстве утверждают, что это нормальная реакция организма на введение вакцины, которая проходит за несколько дней. https://www.online.ua/
Источник:   Кабмин
 Тэги:  вакцинация, кабмин, смерть, инвалидность
 
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