23.04.2021 12:30

На Харьковщину прибыли кислородные бочки для медучреждений региона

23 апреля в Харьковскую областную детскую инфекционную клиническую больницу доставили три 5-кубовые и одну 3-кубовую кислородные бочки.

В ХОГА заявили, что кислородные бочки емкостью 5 кубов будут установлены в двух «железнодорожных» больницах и в Областном госпитале ветеранов войны.

Кроме того, что после оборудования кислородных трасс ожидается увеличение на 100 коек с поточным кислородом - в каждом из заведений.

Также 3-кубовую кислородную бочку установят в Волчанской центральной районной больнице.

В обладминистрации отметили, что на Харьковщине все койки, выделенные для больных COVID-19, обеспечены кислородом на 100% - стационарным и кислородными концентраторами. Сейчас ведется активная работа над увеличением количества коек, которые подключены к поточному кислороду.

Напомним, что 20 апреля в Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17 открыли еще одно отделение для больных COVID-19.