На Харьковщину прибыли кислородные бочки для медучреждений региона

23 апреля в Харьковскую областную детскую инфекционную клиническую больницу доставили три 5-кубовые и одну 3-кубовую кислородные бочки.
В ХОГА заявили, что кислородные бочки емкостью 5 кубов будут установлены в двух «железнодорожных» больницах и в Областном госпитале ветеранов войны.
Кроме того, что после оборудования кислородных трасс ожидается увеличение на 100 коек с поточным кислородом - в каждом из заведений.
Также 3-кубовую кислородную бочку установят в Волчанской центральной районной больнице.
В обладминистрации отметили, что на Харьковщине все койки, выделенные для больных COVID-19, обеспечены кислородом на 100% - стационарным и кислородными концентраторами. Сейчас ведется активная работа над увеличением количества коек, которые подключены к поточному кислороду.
Напомним, что 20 апреля в Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17 открыли еще одно отделение для больных COVID-19.
Непредсказуемый день – ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить день творчеству. А еще лучше любви.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже после полудня оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Всю вторую половину дня будет идти дождь.
Впервые День английского языка (English Language Day), как и дни других официальных языков ООН, отметили в 2010 году. Установить особые даты, в которые следует отдавать должное языкам организации, предложил департамент по связям с общественностью.
влажность:
давление:
ветер: