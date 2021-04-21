21.04.2021 11:45

В Харькове – 745 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 21 апреля

По состоянию на 21 апреля в Харьковском районе, в том числе в Харькове, зарегистрировано 745 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 127 803 случая заболевания COVID-19, 27 172 человека находятся под медицинским наблюдением, 98 162 пациента выздоровели, 2 469 - умерли.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировано 12 162 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 974 118 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 40 796 человек умерли, 1 514 472 - выздоровели.