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21.04.2021  11:45   

В Харькове – 745 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 21 апреля

По состоянию на 21 апреля в Харьковском районе, в том числе в Харькове, зарегистрировано 745 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 127 803 случая заболевания COVID-19, 27 172 человека находятся под медицинским наблюдением, 98 162 пациента выздоровели, 2 469 - умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировано 12 162 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 974 118 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 40 796 человек умерли, 1 514 472 - выздоровели.
Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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