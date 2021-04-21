В Харькове – 745 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 21 апреля

По состоянию на 21 апреля в Харьковском районе, в том числе в Харькове, зарегистрировано 745 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
День склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел.
В Харькове сохранится неустойчивая и прохладная погода с периодическими кратковременными дождями, местами в сопровождении гроз. Днем местами град.
В последнюю среду полной недели апреля отмечается Международный день секретаря или в более официальном варианте День профессиональных административных работников.
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