Минздрав зарегистрировал вакцину AstraZeneca корейского производства, которая на днях приедет в Украину

20 апреля 2021 года МЗ Украины зарегистрировало вакцину против COVID-19 AstraZeneca-SKBio для экстренного медицинского применения.
Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.
Эта вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которая производится в Республике Корея (SK Bioscience Co. Ltd) и имеет торговое название AstraZeneca-SKBio.
Вакцину AstraZeneca для экстренного применение уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз, Индия и Канада.
В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти дней.
Напоминаем, что в Украине уже прививают вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови. Все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми. Вакцина AstraZeneca (AZD1222) производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми.
22 апреля Украина ожидает в рамках глобальной инициативы COVAX поставки 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio. Часть партии будет оставлена для прививки второй дозой тех граждан, которые уже вакцинировали AstraZeneca/CoviShield, остальная - использована для первой прививки.
Украина получила информацию от COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.
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