21.04.2021 11:17

Минздрав зарегистрировал вакцину AstraZeneca корейского производства, которая на днях приедет в Украину

20 апреля 2021 года МЗ Украины зарегистрировало вакцину против COVID-19 AstraZeneca-SKBio для экстренного медицинского применения.

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.

Эта вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которая производится в Республике Корея (SK Bioscience Co. Ltd) и имеет торговое название AstraZeneca-SKBio.

Вакцину AstraZeneca для экстренного применение уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз, Индия и Канада.

В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти дней.

Напоминаем, что в Украине уже прививают вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови. Все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми. Вакцина AstraZeneca (AZD1222) производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми.

22 апреля Украина ожидает в рамках глобальной инициативы COVAX поставки 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio. Часть партии будет оставлена ​​для прививки второй дозой тех граждан, которые уже вакцинировали AstraZeneca/CoviShield, остальная - использована для первой прививки.

Украина получила информацию от COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.