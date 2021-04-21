21.04.2021 08:30

В Минздраве сообщили, когда нужно делать вторую дозу Covishield/AstraZeneca после первой

Прививки второй дозой будет происходить через 12 недель после первой.

О времени и месте вакцинации от COVID-19 вам сообщат по контактному номеру, который вы оставили во время прививки.

Напомним, что по результатам исследований, опубликованных в медицинском журнале The Lancet в марте этого года, эффективность вакцины AstraZeneca после двух стандартных доз, введенных с интервалом 12 недель или дольше, возрастала до 81,3%.

Поэтому Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины (МОЗ) по вакциноуправляемым инфекциям одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ) увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca до 12 недель.

Узнавайте больше о вакцинации от COVID-19 на сайте и по телефону контакт-центра: 0 800 60 20 19.

Напомним, что по состоянию на 13 апреля 2021 года 449 960 человек записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19.