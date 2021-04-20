20.04.2021 15:55

В конце апреля пройдет Европейская неделя иммунизации детей

Европейская неделя иммунизации, направленная на популяризацию идеи о том, что иммунизация детей имеет важное значение для профилактики заболеваний и защиты жизни, пройдет с 26 апреля по 2 мая 2021 года.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, девиз Европейской недели иммунизации этого года - «Предотвратить. Защитить. Привить». В ее рамках пройдут мероприятия, посвященные популяризации плановой вакцинации и информированию населения о новых вакцинах против COVID-19.

В Центре здоровья сообщили, что по состоянию на 1 апреля в Харькове привито:

- против туберкулеза: БЦЖ - 1 060 детей (в 2020 г. - 2 133);

- против полиомиелита: ИПВ - инактивированной («убитой») вакциной - 8 111 детей (2020 г.- 10 367), ОПС - оральной («живой») вакциной - 8 529 детей (2020 г. - 9 682);

- против коклюша, дифтерии, столбняка: АКДС - адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакциной - 9148 детей (2020 г. - 12 846); АДС - дифтерийно-столбнячным анатоксином - 1 746 человек (2020 г. - 1 906); АДС-м - дифтерийно-столбнячным анатоксином в малых дозах - 14 292 человек (2020 г. - 15 159);

- против гепатита В - 10 915 человек (2020 г. - 9 149);

- против гемофильной инфекции - 9 497 детей (2020 г. - 7 268);

- против кори, паротита, краснухи: КПК - 6 790 детей (2020 г. - 4 815).

В Центре здоровья отмечают, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, из 130 млн детей, которые ежегодно рождаются на Земле, примерно 12 млн умирают в возрасте до 14 лет, причем 9 млн из них - от инфекционных заболеваний. Ежегодно из 51 млн смертей среди взрослого населения причиной одной трети из них являются инфекционные болезни.

«Всемирная организация здравоохранения напоминает, что иммунизация является вопросом национальной безопасности, поскольку здоровье населения - всех вместе и каждого в отдельности - зависит от уровня охвата вакцинацией в стране. Для фор