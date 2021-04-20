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20.04.2021  10:13   

В Харькове – 655 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 20 апреля

За сутки от коронавируса умерли 18 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 804 новых случая заражения коронавирусом.

655 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 апреля составляет 126 865 человек.
 
Из них:
 
– 2441 летальных случаев (за последние сутки умерли 18 человек);
 
– 97 508 человек выздоровели (за сутки – 595 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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