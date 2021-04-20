В Харькове – 655 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 20 апреля

За сутки от коронавируса умерли 18 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 804 новых случая заражения коронавирусом.
655 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 апреля составляет 126 865 человек.
Из них:
– 2441 летальных случаев (за последние сутки умерли 18 человек);
– 97 508 человек выздоровели (за сутки – 595 человек).
Возможны конфликты на пустом месте. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой дождь, местами туман. Днем сильный дождь, местами гроза. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Сегодня отмечается день одного из самых древних и самых сложных языков в мире.
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