20.04.2021 10:13

В Харькове – 655 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 20 апреля

За сутки от коронавируса умерли 18 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 804 новых случая заражения коронавирусом.



655 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 апреля составляет 126 865 человек.



Из них:



– 2441 летальных случаев (за последние сутки умерли 18 человек);



– 97 508 человек выздоровели (за сутки – 595 человек).



