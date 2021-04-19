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19.04.2021  10:09   

В Харькове – 438 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 19 апреля

За сутки от коронавируса умерли 20 человек.


//Facebook

Всего по области зарегистрировано 1260619 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 969113 больных выздоровели, 2423 – умерли.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 622 новых случая заражения коронавирусом.

438 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 апреля составляет 126 061 человек.
 
Из них:
 
– 2423 летальных случаев (за последние сутки умерли 20 человек);
 
– 96 913 человек выздоровели (за сутки – 641 человек).

Cреди заболевших – 481 житель Харьковского района (в том числе 438 харьковчан),
51 – Лозовского,
40 – Чугуевского,
39 – Богодуховского,
10 – Изюмского,
1 – Красноградского районов.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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