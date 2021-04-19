В Харькове – 438 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 19 апреля

За сутки от коронавируса умерли 20 человек.
Всего по области зарегистрировано 1260619 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 969113 больных выздоровели, 2423 – умерли.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 622 новых случая заражения коронавирусом.
438 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 апреля составляет 126 061 человек.
Из них:
– 2423 летальных случаев (за последние сутки умерли 20 человек);
– 96 913 человек выздоровели (за сутки – 641 человек).
Cреди заболевших – 481 житель Харьковского района (в том числе 438 харьковчан),
51 – Лозовского,
40 – Чугуевского,
39 – Богодуховского,
10 – Изюмского,
1 – Красноградского районов.
День обещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой дождь, местами туман. Днем сильный дождь, местами гроза. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
влажность:
давление:
ветер: