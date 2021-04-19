19.04.2021 10:09

В Харькове – 438 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 19 апреля

За сутки от коронавируса умерли 20 человек.



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Всего по области зарегистрировано 1260619 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 969113 больных выздоровели, 2423 – умерли.



За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 622 новых случая заражения коронавирусом.



438 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 апреля составляет 126 061 человек.



Из них:



– 2423 летальных случаев (за последние сутки умерли 20 человек);



– 96 913 человек выздоровели (за сутки – 641 человек).



Cреди заболевших – 481 житель Харьковского района (в том числе 438 харьковчан),

51 – Лозовского,

40 – Чугуевского,

39 – Богодуховского,

10 – Изюмского,

1 – Красноградского районов.



