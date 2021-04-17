В Харькове – 960 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 17 апреля

За сутки от коронавируса умерли 26 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1388 новых случаев заражения коронавирусом.
960 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 апреля составляет 123 851 человек.
Из них:
– 2368 летальных случаев (за последние сутки умерли 26 человек);
– 95 482 человек выздоровели (за сутки – 476 человек).
Любовь, общение, деньги – в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.
В выходные дни, 17 и 18 апреля, погоду будут определять остатки старого и малоподвижного циклона Xander, поэтому периодически проходить небольшие дожди, а температура будет на 1-3 градуса ниже нормы.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
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