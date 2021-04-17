17.04.2021 11:51

В Харькове – 960 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 17 апреля

За сутки от коронавируса умерли 26 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1388 новых случаев заражения коронавирусом.



960 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 апреля составляет 123 851 человек.



Из них:



– 2368 летальных случаев (за последние сутки умерли 26 человек);



– 95 482 человек выздоровели (за сутки – 476 человек).



