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17.04.2021  11:51   

В Харькове – 960 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 17 апреля

За сутки от коронавируса умерли 26 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1388 новых случаев заражения коронавирусом.

960 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 апреля составляет 123 851 человек.
 
Из них:
 
– 2368 летальных случаев (за последние сутки умерли 26 человек);
 
– 95 482 человек выздоровели (за сутки – 476 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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