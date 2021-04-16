В Харькове – 796 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 16 апреля

За сутки от коронавируса умерли 30 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1377 новых случаев заражения коронавирусом.
796 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 апреля составляет 122 463 человека.
Из них:
– 2342 летальных случаев (за последние сутки умерли 30 человек);
– 95 006 человек выздоровели (за сутки – 687 человек).
В пресс-службе ХОГА сообщили статистику заболевших по районам области:
954 – Харьковского (796 – жители Харькова),
96 – Богодуховского,
96 – Купянского,
83 – Лозовского,
73 – Чугуевского,
66 – Красноградского,
9 – Изюмского района.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой дождь, днем местами грозы. Температура воздуха немного снизится.
Сегодня отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека.
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