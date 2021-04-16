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16.04.2021  09:36   

В Харькове – 796 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 16 апреля

За сутки от коронавируса умерли 30 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1377 новых случаев заражения коронавирусом.

796 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 апреля составляет 122 463 человека.
 
Из них:
 
– 2342 летальных случаев (за последние сутки умерли 30 человек);
 
– 95 006 человек выздоровели (за сутки – 687 человек).

В пресс-службе ХОГА сообщили статистику заболевших по районам области:
954 – Харьковского (796 – жители Харькова),
96 – Богодуховского,
96 – Купянского,
83 – Лозовского,
73 – Чугуевского,
66 – Красноградского,
9 – Изюмского района.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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