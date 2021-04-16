16.04.2021 09:36

В Харькове – 796 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 16 апреля

За сутки от коронавируса умерли 30 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1377 новых случаев заражения коронавирусом.



796 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 апреля составляет 122 463 человека.



Из них:



– 2342 летальных случаев (за последние сутки умерли 30 человек);



– 95 006 человек выздоровели (за сутки – 687 человек).



В пресс-службе ХОГА сообщили статистику заболевших по районам области:

954 – Харьковского (796 – жители Харькова),

96 – Богодуховского,

96 – Купянского,

83 – Лозовского,

73 – Чугуевского,

66 – Красноградского,

9 – Изюмского района.