В городе готовят к открытию еще одно отделение для больных COVID-19

Для нового отделения для больных коронавирусом в Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17 приобрели мебель.
День идеально подходит для дружеских посиделок, ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
Небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой дождь, днем местами грозы. Температура воздуха немного снизится.
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».
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