15.04.2021 18:59

В городе готовят к открытию еще одно отделение для больных COVID-19

Для нового отделения для больных коронавирусом в Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17 приобрели мебель.

Как сообщила сегодня, 15 апреля, журналистам заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, вчера туда завезли кровати. Также там планируется установить настенные устройства, чтобы можно было увеличить поток кислорода, и аппараты ИВЛ.

«Установим новые ИВЛ за спонсорскую помощь и средства бюджета территориальной громады», - сообщила вице-мэр.

Она напомнила, что еще 30 мест будет развернуто в только что отремонтированном детском травматологическом отделении, где к каждой койке подведен кислород. Таким образом, всего в гооде Харькове будет создано 910 мест для больных коронавирусом.