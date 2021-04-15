15.04.2021 18:35

Светлана Горбунова-Рубан прокомментировала произошедшее в роддоме №2

Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан сегодня, 15 апреля, прокомментировала смерть рожениц в родильном доме №2, больных коронавирусом.

Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что 5 апреля в роддоме умерли две женщины из-за легочной недостаточности. Обеим женщинам сделали кесарево сечение, потому что, когда у матери начинаются проблемы с дыханием, болезнь развивается у ребенка. Обе родили здоровых девочек.

По ее словам, сначала в роддом поступила 31-летняя женщина. Почти месяц ей оказывали всю необходимую помощь, и она родила ребенка весом 3,4 кг, но состояние женщины оставалось тяжелым.

«Это были ее вторые роды. К сожалению, состояние матери все время было тяжелое - до операции и после. Были периоды панических атак, иногда ей становилось немного легче. Несмотря на то, что были приняты все необходимые меры по лечению, консультации, консилиумы врачей, она умерла 5 апреля в 00:23», - сообщила вице-мэр.

25-летняя женщина, для которой это были первые роды, умерла 5 апреля в 18:25. Она находилась в роддоме с 26 марта. Она тоже родила здорового ребенка весом 2,7 кг.

«За весь карантин у нас два таких трагических случая. Были беременные женщины в тяжелом состоянии, которые болели COVID-19. Все проблемы удавалось решить, их выписывали домой, и они потом рожали здоровых детей. В больницах, в которых лечатся взрослые с COVID-19, у врачей нет столько времени общаться с родственниками, потому что больницы всегда переполнены, но в роддоме, в таком случае, врачи были рядом», - отметила вице- мэр.

По ее словам, всего в роддоме №2 создано 110 мест для беременных и женщин с гинекологическими болезнями, у которых COVID-19. Там есть возможность оказывать помощь женщинам в отдельных боксах. Медицинского персонала всегда хватало, потому что за все время пандемии было занято максимум 40 мест. Сейчас в роддоме - 36 беременных и рожениц с коронавирусом, пятеро находятся на кислородной поддержке, одна женщина - на аппарате ИВЛ.

Как сообщила заместитель городского головы, всего с начала пандемии в городе Харькове зарегистрировано 79 тыс. 738 случаев COVID-19, в том числе – у 1 734 медработников, 3 730 детей. 63 тыс. 399 человек выздоровели, 1 112 - умерли, в том числе 17 медработников. Под наблюдением сейчас находятся 15 тыс. 227 человек.