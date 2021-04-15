15.04.2021 15:11

Институт протезирования отмечает 75-летний юбилей

В НИИ проведена научная конференция.

Свою 75-ю годовщину Украинской научно исследовательский институт протезирования, протезостроения и восстановления работоспособности отмечает проведением научной конференции.

«Мы привыкли к тому, что если отмечаем какую-то дату, то должны сделать доклад и построить сценарий, который бы напоминал об истории института. Но мы пришли к выводу, что все меняется. У нас очень современный город и область - и они требуют креативных решений. Сегодня мы должны не только отдать дань уважения тем, кто начинал эту историю, а честно сдать экзамен за 15 лет от предыдущего нашего юбилея. Действительно ли мы поддерживаем эту историю и за это время украсили ее, это был не совсем наполненный содержанием период? Поэтому сегодняшняя конференция будет направлена ​​на то, чтобы показать этот результат», - отметила руководитель института Антонина Салеева.

Справка. За последние годы в институте протезирования было выполнено более полусотни научных исследований. В результате разработано несколько десятков новых конструкций протезно-ортопедических изделий и комплектующих к ним. Разработаны новые методики по восстановлению двигательных функций, в том числе комплексные реабилитационные программы для участников АТО с патологией опорно-двигательного аппарата вследствие огнестрельных ранений, с последствиями спинномозговой травмы, инсульта, с применением современных роботизированных систем.