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15.04.2021  10:21   

В Харькове – 668 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 15 апреля

За сутки от коронавируса умерли 29 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1168 новых случаев заражения коронавирусом.

668 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 15 апреля составляет 121 086 человек.
 
Из них:
 
– 2312 летальных случаев (за последние сутки умерли 29 человек);
 
– 94 319 человек выздоровели (за сутки – 1004 человека).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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