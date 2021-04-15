В Харькове – 668 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 15 апреля

За сутки от коронавируса умерли 29 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1168 новых случаев заражения коронавирусом.
668 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 15 апреля составляет 121 086 человек.
Из них:
– 2312 летальных случаев (за последние сутки умерли 29 человек);
– 94 319 человек выздоровели (за сутки – 1004 человека).
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