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14.04.2021  09:53   

В Харькове – 864 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 14 апреля

За сутки от коронавируса умерли 23 человека.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1255 новых случаев заражения коронавирусом.

864 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 14 апреля составляет 119 918 человек.
 
Из них:
 
– 2283 летальных случаев (за последние сутки умерли 23 человека);
 
– 93 315человек выздоровели (за сутки – 970 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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