14.04.2021 09:53

В Харькове – 864 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 14 апреля

За сутки от коронавируса умерли 23 человека.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1255 новых случаев заражения коронавирусом.



864 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 14 апреля составляет 119 918 человек.



Из них:



– 2283 летальных случаев (за последние сутки умерли 23 человека);



– 93 315человек выздоровели (за сутки – 970 человек).



