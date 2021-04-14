В Харькове – 864 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 14 апреля

За сутки от коронавируса умерли 23 человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1255 новых случаев заражения коронавирусом.
864 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 14 апреля составляет 119 918 человек.
Из них:
– 2283 летальных случаев (за последние сутки умерли 23 человека);
– 93 315человек выздоровели (за сутки – 970 человек).
Звезды обещают насыщенный событиями и эмоциями день. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой.
Погоду определяет малоподвижный атмосферный фронт. Ночью без существенных осадков. Утром и днем небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха пока существенных изменений не претерпит.
Народный праздник «Марья – зажги снега» отмечается 14 апреля (по старому стилю – 1 апреля).
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