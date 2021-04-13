13.04.2021 18:11

«Доступные лекарства»: для каких заболеваний действует программа

По программе пациенты могут получить бесплатно или с незначительной доплатой лекарственные средства от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, диабета II типа, а также для первичной и вторичной профилактики инфарктов и инсультов.

В Национальной службе здоровья Украины дают разъяснения.

Почему именно эти категории болезней покрываются программой «Доступные лекарства»

Потому что именно от них чаще всего умирают украинцы или качество их жизни существенно снижается. При том, что эти заболевания можно эффективно лечить амбулаторно.

Сейчас в программу «Доступные лекарства» входят 297 лекарственных средств, а количество бесплатных составляет 93. Так, в программе:

- 205 лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний;

- 24 - для первичной и вторичной профилактики инфарктов и инсультов;

- 48 - для лечения диабета II типа;

- 18 - для лечения бронхиальной астмы;

- 2 лекарственных средства - для лечения ревматических болезней (за эти препараты пациент платит полную цену).

Полный список лекарственных средств, которые участвуют в программе «Доступные лекарства», можно посмотреть здесь. Проскрольте до конца страницы до фразы - «Перечень лекарственных средств, включенных в Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, по состоянию на 10 февраля 2021 года (утвержденного Приказом Министерства здравоохранения Украины от 15 февраля 2021 № 251) можно загрузить здесь». Далее перейдите по ссылке, чтобы загрузить список лекарств в формате Exсel.