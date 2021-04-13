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13.04.2021  14:44   

Харькове - 703 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 13 апреля 2021 год в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 764 новых случая заболевания коронавирусом.


//city.kharkov.ua
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
 
Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 118 663 случая заболевания COVID-19, 24 058 человек находятся под медицинским наблюдением, 92 345 пациентов выздоровели, 2 260 - умерли.
 
По состоянию на 13 апреля, в области за сутки привито первой дозой вакцины 200 человек, всего с начала вакцинации - 14 329, в том числе 4 479 - в Харькове.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 13 апреля в Украине зафиксировано 11 680 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 872 785 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 37 758 человек умерли, 1 430 234 - выздоровели.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, заболели, выздоровели
 
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