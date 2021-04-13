13.04.2021 13:04

Грипп в Харькове: статистика

С начала эпидсезона острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) переболело 6,9% населения области - 181 260 человек, из них 61 357 детей до 17 лет.

В частности, с 5 по 11 апрля с учетом случаев заболеваний COVID-19 (по предварительным диагнозам) заболело 13 741 человек, из них 2 336 детей в возрасте до 17 лет. Удельный вес коронавирусной болезни (COVID-19) в структуре заболеваемости ОРВИ составляет 49,0%.

Показатель заболеваемости ОРВИ ниже показателя прошлой недели на 0,4% (519,94 на 100 тыс. населения), что выше показателя эпидемического порога на 21,6% и соответствует среднему уровню интенсивности эпидемического процесса.



Госпитализированы 1781 человек, из них 126 детей. Всего с начала эпидсезона госпитализированы в стационары 11950 человек, из них 1882 ребенка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого эпидемического сезона уровень госпитализации вырос в 2,3 раза за счет взрослого населения.



Почти во всех районах зарегистрировано превышение показателя собственного эпидемического порога, кроме города Харькова, Близнюковского, Великобурлукского, Двуречанского, Змиевского, Кегичевского, Изюмского, Коломакского, Сахновщинского, Чугуевского районов.



Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ регистрируется в Купянске - 926,86 на 100 тыс. населения, самый низкий - в Великобурлукском районе (205,46 на 100 тыс. населения).



По состоянию на 12 апреля привито против гриппа 11055 человек, из них 50,0% из групп риска.



С начала эпидемического сезона при обследовании лиц с клиническими проявлениями ОРВИ, у 15 человек выявлено вирусы гриппа типа А (у 3 человек - вирус гриппа типа А (Не субтипированый), у 12 - вирус гриппа типа А (Н1) pdm09).

По данным вирусологического мониторинга на прошлой неделе методом ПЦР обследовано 11221 человек, из них у 6700 человек (64,0%) обнаружен вирус SARS-CoV-2, у 15 человек - возбудители других респираторных вирусных инфекций (у 1 - вирус парагриппа, у 1 - РС-вирус, у 3 - метапневмовирус, у 10 - коронавирус типа ОС-43). Из числа обследованных 1181 человек с предварительным диагнозом ОРВИ у 698 человек (59,1%) обнаружен вирус SARS-CoV-2.