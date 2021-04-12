12.04.2021 17:19

Реабилитация после коронавируса: внедряется система

В Украине внедряют систему реабилитации пациентов, переболевших COVID-19.

Об этом сообщила заместитель Министра здравоохранения Ирина Микичак.

Она проинформировала, что рабочая группа Минздрава с участием национальных экспертов соответствующих специальностей, представителей НАМН Украины, медицинских университетов, медицинских учреждений и специалистов физической и реабилитационной медицины наработала рекомендации по ведению пациентов с коронавирусной болезнью.

В частности, разработали стандарты медицинской помощи «Реабилитация пациентов с коронавирусной болезнью (COVID-19) и реконвалесцентов». Также Минздрав сформировал предложения в НСЗУ о внедрении нового пакета медицинских услуг по реабилитации для предоставления современной реабилитационной помощи пациентам после перенесенной коронавирусной болезни.

Ирина Микичак обратила внимание, что в целях обеспечения санаторно-курортного лечения и реабилитации 6 апреля 2021 года Минздрав издало приказ, предусматривающий прием профильных пациентов в специализированных (специальных) санаториях МЗ Украины.

«Таким образом, благодаря имеющейся сети лечебных учреждений и учитывая зарубежный опыт, пациенты по направлению семейного врача могут получать определенный объем постковидной реабилитации в Украине. Эту работу мы постоянно расширяем и, согласно утвержденному стандарту, будем развивать и продолжать реабилитацию постковидных пациентов, поскольку в этом есть необходимость», - резюмировала Ирина Микичак.