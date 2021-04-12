Правоохранители продолжают пресекать нарушения карантинных правил

В 35 случаях правонарушители находились в общественных местах без средств индивидуальной защиты, а частный предприниматель не прекратила работу киоска в Харькове.
По словам полицейских, они составили 21 протокол по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эти нарушения, в основном, были зафиксированы в развлекательных заведениях и заведениях общепита. Санкцией статьи предусмотрены штрафы для граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и для должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Правоохранители уточнили, что решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.
Также по фактам пребывания в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, полицейские вынесли 35 постановлений. Санкцией ч. 2 ст. 44-3 КУоАП предусмотрено наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, новые карантинные мероприятия, установленные для «красного» уровня эпидемической опасности распространения COVID-19, ввели в Харьковской области с 11 апреля.
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