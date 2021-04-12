Кого из украинцев на вакцинацию от коронавируса регистрируют работодатели

В Украине на вакцинацию от коронавируса самостоятельно записываться нужно не всем гражданам. Есть категории, которых на прививку регистрируют работодатели. Речь идет, в частности, о медиках, работниках сферы образования, военнослужащих и специалистах социальной сферы.
В министерстве дают алгоритм записи.
Если вы в списке - о записи в очередь или регистрации на прививку против COVID-19 (в зависимости от того, какой этап прививочной кампании) позаботится ваш работодатель.
Алгоритм записи для работодателей:
1. Региональные координаторы по вакцинации проинформируют управленцев каждой сферы, в частности, руководителей учреждений, о начале вакцинации этой целевой группы и обратятся с просьбой по формированию списков.
2. Руководители учреждений передают эти списки региональному координатору по вакцинации.
3. Руководители учреждений готовят помещения для вакцинации и договариваются с региональным координатором о времени и месте визита мобильной бригады.
4. В назначенный день и время проводят вакцинацию по списку.
5. Важно не забыть взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом (для регистрации в электронной системе здравоохранения).
Напоминаем, что сейчас вакцинируют медиков, военных на фронте, социальных работников, священнослужителей и людей старше 80 лет.
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