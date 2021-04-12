12.04.2021 14:26

Кого из украинцев на вакцинацию от коронавируса регистрируют работодатели

В Украине на вакцинацию от коронавируса самостоятельно записываться нужно не всем гражданам. Есть категории, которых на прививку регистрируют работодатели. Речь идет, в частности, о медиках, работниках сферы образования, военнослужащих и специалистах социальной сферы.

В министерстве дают алгоритм записи.

Если вы в списке - о записи в очередь или регистрации на прививку против COVID-19 (в зависимости от того, какой этап прививочной кампании) позаботится ваш работодатель.

Алгоритм записи для работодателей:

1. Региональные координаторы по вакцинации проинформируют управленцев каждой сферы, в частности, руководителей учреждений, о начале вакцинации этой целевой группы и обратятся с просьбой по формированию списков.

2. Руководители учреждений передают эти списки региональному координатору по вакцинации.

3. Руководители учреждений готовят помещения для вакцинации и договариваются с региональным координатором о времени и месте визита мобильной бригады.

4. В назначенный день и время проводят вакцинацию по списку.

5. Важно не забыть взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом (для регистрации в электронной системе здравоохранения).

Напоминаем, что сейчас вакцинируют медиков, военных на фронте, социальных работников, священнослужителей и людей старше 80 лет.