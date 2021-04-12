Скорая выезжала в овраг к пациенту с переломом

В воскресенье медики оказали экстренную помощь подростку.
11 апреля подростки, жители Харьковского района, отправились на прогулку в лес.
Там 14-летний парень упал в глубокий овраг, получив травму ноги. Без посторонней помощи выбраться из оврага парень не мог.
На помощь подростку были вызваны службы ЭМП и ГСЧС. Благодаря их слаженным и профессиональным действиям, парня достали из оврага.
После осмотра бригадой скорой во главе с фельдшером А. Криветченко, пострадавшего из переломом голени госпитализировали в лечебное учреждение.
Гороскоп предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Звезды наделяют энергичностью, верой в себя и удачливостью, так что самое разумное – воспользоваться этим, перейдя от слов к делу.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем местами по области небольшой дождь. Ночью и утром местами по области туман, видимость 200-500 метров.
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.
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