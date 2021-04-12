Главная Новости Медицина Скорая выезжала в овраг к пациенту с переломом
12.04.2021  11:25   

Скорая выезжала в овраг к пациенту с переломом

В воскресенье медики оказали экстренную помощь подростку.

11 апреля подростки, жители Харьковского района, отправились на прогулку в лес.

Там 14-летний парень упал в глубокий овраг, получив травму ноги. Без посторонней помощи выбраться из оврага парень не мог.

На помощь подростку были вызваны службы ЭМП и ГСЧС. Благодаря их слаженным и профессиональным действиям, парня достали из оврага.

После осмотра бригадой скорой во главе с фельдшером А. Криветченко, пострадавшего из переломом голени госпитализировали в лечебное учреждение.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, перелом, харьков
 
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