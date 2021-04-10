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10.04.2021  10:09   

115 790 заболевших, за сутки — 1 343 новых случаев заболевания коронавирусом на Харьковщине. Статистика на 10 апреля

В Харьковской области по состоянию на 8:00 10 апреля обнаружили 115 790 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 1 343 — за прошедшие сутки. Вакцинировано в пятницу — 410 человек.

 
Об этом пишет Харків Times со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.
 
Таким образом, количество больных коронавирусом в Харьковской области увеличилось со вчерашнего дня, когда COVID-19 был официально подтвержден у 114 447 пациентов.
 
Харьковская область на третьем месте в Украине по числу заболевших COVID-19 за сутки. На первом — Киев, где за сутки зарегистрировали 1 605 новых случая. Также перед нами Днепропетровская область — 1383 новых случая. Замыкают пятерку антилидеров Львовская (1 342) и Киевская (1 1 33) области.
 
Всего в Украине за сутки коронавирус подтвердили у 17 463 пациентов. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработника. Протестировали при этом 122 181 человека.
 
По данным ЦОЗ, 10 апреля (по состоянию на 8:00) в Украине зафиксировано 1 841 137 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 36 779 летальных (за сутки — 398 человек), 1405 826 пациентов выздоровели (за сутки — 10 722).
 
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
 
Тэги:  коронавирус, статичтика, арьковщина, 10 апреля
 
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