10.04.2021 08:49

Городская власть просит харьковчан соблюдать противоэпидемические меры

Срок пребывания Харькова в «красной» зоне зависит от личной ответственности и добросовестного отношения горожан к соблюдению противоэпидемических мер.

Об этом сегодня, 9 апреля, в эфире «7-го канала» заявила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

«90% позитивного решения этого вопроса зависит от наших граждан, от соблюдения противоэпидемиологических мероприятий. Носите маски, в частности и на улицах, соблюдайте дистанцию в полтора метра. Я вас очень прошу, если вы увидели в общественном транспорте человека без маски, не бойтесь активно просить его либо надеть маску, либо покинуть это транспортное средство. Берегите себя и своих детей, берегите Харьков. Срок пребывания нашего города в «красной» зоне находится в ваших руках», - обратилась к харьковчанам Светлана Горбунова-Рубан.

Также вице-мэр обратилась к родителям дошкольников и учеников начальной школы, которые продолжают посещать учебные заведения, с просьбой добросовестно выполнять свои родительские обязанности.

«Если утром вы увидите, что ваш ребенок не очень хорошо себя чувствует: у него заложен носик, он кашляет, чихает или у него болит горло, я вас очень прошу, не ведите его в школьное или дошкольное учреждение. Не надо рисковать другими детьми. Потому что как только один ребенок заболеет, на карантин пойдет вся группа или класс», - отметила Светлана-Горбунова Рубан.

Она напомнила, что при первых признаках респираторного заболевания необходимо остаться дома и обратиться за помощью к своему семейному врачу. Также она попросила харьковчан не выходить без особой надобности из дому, а людям пожилого возраста, которые пребывают в группе риска, отправиться на самоизоляцию.