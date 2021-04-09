9 апреля вице-мэр расскажет в эфире об ограничениях, связанных с пандемией COVID-19

Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан сегодня, 9 апреля, в эфире телепрограммы расскажет об ограничениях, которые введут в Харькове в связи с обострением пандемии COVID-19.
Программа выйдет вечером в эфире «7-го канала».
Начало - в 20:30.
Сегодня гороскоп практически идеален для того, чтобы реализовать свои самые смелые планы!
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Дата события уникальна для каждого года. В 2021 году эта дата — 9 апреля
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