Главная Новости Медицина 9 апреля вице-мэр расскажет в эфире об ограничениях, связанных с пандемией COVID-19
09.04.2021  16:42   

9 апреля вице-мэр расскажет в эфире об ограничениях, связанных с пандемией COVID-19


izvestia.kharkov.ua

Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан сегодня, 9 апреля, в эфире телепрограммы расскажет об ограничениях, которые введут в Харькове в связи с обострением пандемии COVID-19.

Программа выйдет вечером в эфире «7-го канала».

Начало - в 20:30.

Тэги:  covid-19, коронавирус, харьков, больницы, горбунова-рубан
 
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