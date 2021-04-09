09.04.2021 16:42

9 апреля вице-мэр расскажет в эфире об ограничениях, связанных с пандемией COVID-19



izvestia.kharkov.ua

Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан сегодня, 9 апреля, в эфире телепрограммы расскажет об ограничениях, которые введут в Харькове в связи с обострением пандемии COVID-19.



Программа выйдет вечером в эфире «7-го канала».



Начало - в 20:30.