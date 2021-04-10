10.04.2021 13:15

Пандемия COVID-19: ситуация в мире и в Украине

Последние новости о COVID-19: в Великобритании прогнозируют коллективный иммунитет к концу следующей недели, у трети людей, переболевших КОВИД-19, обнаружили проблемы с ментальным здоровьем, Виталий Кличко назвал сложившуюся ситуацию «худшей вспышкой»

Великобритания вплотную приблизилась к выработке коллективного иммунитета

Теоретики Лондонского университетского колледжа предполагают, что к концу следующей недели Великобритания вплотную приблизится к показателям, достаточным для выработки коллективного иммунитета. Исследователи считают, что к 15 апреля доля граждан, получивших вакцину, переболевших или имеющих природный иммунитет, составит 73,4% от общего населения, что позволяет делать прогнозы о коллективном иммунитете.

Как сообщают последние новости на Meta.ua, к 8 апреля уже более 31 млн. британских граждан получили первую дозу вакцины, а 6 млн. уже прошли второй этап вакцинации. Снимать ограничения в Великобритании планируют постепенно, и этот процесс затянется на недели и даже месяцы.

Проблемы с ментальным здоровьем – одно из последствий КОВИД-19

В Оксфордском университете после изучения жалоб пациентов установили, что практически у трети людей, перенесших COVID-19, в течение последующих 6-ти месяцев обнаружили проблемы неврологического или психологического характера. Ухудшение ментального здоровья напрямую связано с тем, насколько тяжело человек перенес болезнь.

Наиболее распространенные диагнозы у людей, переболевших КОВИД:

тревожные расстройства, панические атаки – 17%;

депрессия – 14%;

бессонница – 5%;

постковидный инсульт – 7%;

ранние признаки деменции – 2%.

Медики и ученые считают, что последствия COVID-19 могут оставаться в организме на многие годы.

Ситуация в Украине

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 19419 случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 5092 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Киев: здесь зарегистрировано 1886 новых случаев инфицирования COVID. Мэр столицы заявил, что медицинская система города «работает с надрывом». Больницы заполнены на 110%, и новых пациентов готовятся принимать в детских больницах, родильных домах, даже в противотуберкулезном диспансере.

Задействованы все резервы больниц, в бригадах работают не только инфекционисты, но и хирурги, урологи, привлекают интернов. Виталий Кличко сказал, что это «наихудшая вспышка» с начала пандемии как в столице, так и в регионах. Сейчас в «красную зону» попали 10 областей и Киев. С 9 апреля к ним присоединяются Хмельницкая и Запорожская область.