08.04.2021 17:41

В городе продолжается реформирование медицинской сферы

Более 4 тыс. единиц компьютерной техники было закуплено для оснащения городских учреждений здравоохранения в рамках реформирования медицинской сферы.

В Департаменте здравоохранения напомнили, что реформирование отрасли здравоохранения в городе Харькове проводится с апреля 2018 года, когда была начата работа по подписанию деклараций с населением по программе «Свободный выбор врача». По состоянию на 1 апреля текущего года, этой возможностью воспользовались 1 155 484 жителя, что составляет 80,6% населения города.

В департаменте отметили, что для полноценной работы медучреждений в период подписания контрактов с Национальной службой здоровья Украины в больницах и поликлиниках была построена структурированная компьютерная сеть, и сейчас городские медучреждения обеспечены компьютерной техникой за счет средств городского бюджета на 100%. Так, в течение 2019-2020 годов было приобретено 1 тыс. 634 персональных компьютера и 1 тыс. 388 многофункциональных устройств, всего 4060 единиц компьютерной техники, и эта база постоянно обновляется.

Также в департаменте сообщили, что все коммунальные некоммерческие предприятия города, оказывающие первичную медицинскую помощь (34 заведения), заключили договоры с НСЗУ и в течение 2,5 лет получают средства за каждого пациента, с которым подписана декларация. В 2020 году на финансирование первичного звена по договорам с НСЗУ было направлено 661 тыс. грн, что позволило поднять уровень средней заработной платы медработника первичной помощи до 11 959,50 грн. Средства, поступающие по договорам с НСЗУ, позволили оснастить центры первичной помощи согласно требованиям службы и использовать свободные средства на другие цели, предусмотренные финансовыми планами медучреждений.