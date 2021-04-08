08.04.2021 13:37

В опорных учреждениях области на лечении находятся 3395 пациентов с COVID-19

Всего на территории Харьковщины для оказания помощи пациентам с COVID-19 на сегодня выделено 4971 коек.

В реанимационных отделениях по состоянию на утро 8 апреля находятся 213 человек, на аппаратах ИВЛ - 160 больных.

На сегодняшний день стационарным кислородом обеспечено 1161 коек. На них сейчас находятся 1134 пациента.

За счет потокового кислорода и кислородных концентраторов все места для больных COVID-19 в области обеспечены подачей кислорода.

Также в Департаменте здравоохранения Харьковской ОГА сообщили, что в настоящее время в области сделано 12949 прививок от COVID-19 (из них 4349 - в городе Харькове). За прошедшие сутки было вакцинировано 540 жителей области (50 - в городе Харькове).