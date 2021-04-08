В опорных учреждениях области на лечении находятся 3395 пациентов с COVID-19

Всего на территории Харьковщины для оказания помощи пациентам с COVID-19 на сегодня выделено 4971 коек.
В реанимационных отделениях по состоянию на утро 8 апреля находятся 213 человек, на аппаратах ИВЛ - 160 больных.
На сегодняшний день стационарным кислородом обеспечено 1161 коек. На них сейчас находятся 1134 пациента.
За счет потокового кислорода и кислородных концентраторов все места для больных COVID-19 в области обеспечены подачей кислорода.
Также в Департаменте здравоохранения Харьковской ОГА сообщили, что в настоящее время в области сделано 12949 прививок от COVID-19 (из них 4349 - в городе Харькове). За прошедшие сутки было вакцинировано 540 жителей области (50 - в городе Харькове).
Сегодня гороскоп предполагает тягу к творчеству, мобильности и общению. В этот день вам особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное или как минимум не слишком привычное и банальное.
Международный день цыган (International Roma (Gypsy) Day), который отмечается ежегодно 8 апреля представителями этой нации по всему миру, был учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе, состоявшемся в Лондоне 8 апреля 1971 года и собравшем представителей из 30 стран.
влажность:
давление:
ветер: