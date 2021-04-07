Главная Новости Медицина Игорь Терехов сообщил об ужесточении карантинных мер в Харькове
07.04.2021  17:38   

Игорь Терехов сообщил об ужесточении карантинных мер в Харькове

С 10 апреля все рестораны, бары и кафе, непродовольственные магазины, салоны красоты, спортивные учреждения и заведения культурной сферы города, включая кинотеатры, будут работать до восьми часов вечера.


//city.kharkov.ua
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов опубликовал пост на своей странице в Телеграмм:
 
"Уважаемые харьковчане. 
 
Вы знаете, что Украина вышла на первое место в Европе по распространению коронавируса. В Киеве и ряде областей страны – жесткий локдаун, с ограничениями работы транспорта, закрытием детских садов, средних и высших учебных заведений и фактическим запретом на работу малого и среднего бизнеса. 
 
Харьковская область вплотную подошла к красной зоне. И все эти ограничения могут быть введены в нашем городе решением Кабинета Министров. 
 
Хочу уберечь от этого харьковчан. Поэтому с ближайшей субботы (10 апреля) все рестораны, бары и кафе, непродовольственные магазины, салоны красоты, спортивные учреждения и заведения культурной сферы города, включая кинотеатры, будут работать до восьми часов вечера. 
 
На продовольственных и не продовольственных рынках мы ужесточим контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. 
 
Отдельно хочу подчеркнуть, что общественный транспорт продолжит свою работу в текущем режиме с карантинными ограничениями.
Детские сады, а также начальная школа (1-4 классы) будут работать в прежнем режиме. Остальные классы - на дистанционном обучении. 
 
Уважаемые харьковчане. 
 
Знаю, что подавляющее большинство из вас не хотят введения жесткого локдауна. Поэтому убедительно прошу вас: носите маски, соблюдайте необходимую дистанцию, если вы чувствуете недомогание – останьтесь дома и обратитесь к врачу. Также прошу с пониманием отнеситесь к временным, но необходимым ограничениям.
 
Берегите себя и близких!"
 
Тэги:  терехов, карантин, харьков, ковид, коронавирус, пандемия, ужесточение мер
 
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