07.04.2021 17:38
Игорь Терехов сообщил об ужесточении карантинных мер в Харькове
С 10 апреля все рестораны, бары и кафе, непродовольственные магазины, салоны красоты, спортивные учреждения и заведения культурной сферы города, включая кинотеатры, будут работать до восьми часов вечера.
//city.kharkov.ua
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов опубликовал пост
на своей странице в Телеграмм:
"Уважаемые харьковчане.
Вы знаете, что Украина вышла на первое место в Европе по распространению коронавируса. В Киеве и ряде областей страны – жесткий локдаун, с ограничениями работы транспорта, закрытием детских садов, средних и высших учебных заведений и фактическим запретом на работу малого и среднего бизнеса.
Харьковская область вплотную подошла к красной зоне. И все эти ограничения могут быть введены в нашем городе решением Кабинета Министров.
Хочу уберечь от этого харьковчан. Поэтому с ближайшей субботы (10 апреля) все рестораны, бары и кафе, непродовольственные магазины, салоны красоты, спортивные учреждения и заведения культурной сферы города, включая кинотеатры, будут работать до восьми часов вечера.
На продовольственных и не продовольственных рынках мы ужесточим контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.
Отдельно хочу подчеркнуть, что общественный транспорт продолжит свою работу в текущем режиме с карантинными ограничениями.
Детские сады, а также начальная школа (1-4 классы) будут работать в прежнем режиме. Остальные классы - на дистанционном обучении.
Уважаемые харьковчане.
Знаю, что подавляющее большинство из вас не хотят введения жесткого локдауна. Поэтому убедительно прошу вас: носите маски, соблюдайте необходимую дистанцию, если вы чувствуете недомогание – останьтесь дома и обратитесь к врачу. Также прошу с пониманием отнеситесь к временным, но необходимым ограничениям.
Берегите себя и близких!"