07.04.2021 17:38

Игорь Терехов сообщил об ужесточении карантинных мер в Харькове

С 10 апреля все рестораны, бары и кафе, непродовольственные магазины, салоны красоты, спортивные учреждения и заведения культурной сферы города, включая кинотеатры, будут работать до восьми часов вечера.



//city.kharkov.ua

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов опубликовал пост на своей странице в Телеграмм:

"Уважаемые харьковчане.

Вы знаете, что Украина вышла на первое место в Европе по распространению коронавируса. В Киеве и ряде областей страны – жесткий локдаун, с ограничениями работы транспорта, закрытием детских садов, средних и высших учебных заведений и фактическим запретом на работу малого и среднего бизнеса.

Харьковская область вплотную подошла к красной зоне. И все эти ограничения могут быть введены в нашем городе решением Кабинета Министров.

Хочу уберечь от этого харьковчан. Поэтому с ближайшей субботы (10 апреля) все рестораны, бары и кафе, непродовольственные магазины, салоны красоты, спортивные учреждения и заведения культурной сферы города, включая кинотеатры, будут работать до восьми часов вечера.

На продовольственных и не продовольственных рынках мы ужесточим контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Отдельно хочу подчеркнуть, что общественный транспорт продолжит свою работу в текущем режиме с карантинными ограничениями.

Детские сады, а также начальная школа (1-4 классы) будут работать в прежнем режиме. Остальные классы - на дистанционном обучении.

Уважаемые харьковчане.

Знаю, что подавляющее большинство из вас не хотят введения жесткого локдауна. Поэтому убедительно прошу вас: носите маски, соблюдайте необходимую дистанцию, если вы чувствуете недомогание – останьтесь дома и обратитесь к врачу. Также прошу с пониманием отнеситесь к временным, но необходимым ограничениям.

Берегите себя и близких!"