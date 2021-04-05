05.04.2021 13:44

Харьковским медикам предлагают принять участие в образовательной программе

Конкурсный набор на Сертификационную учебную программу «Управление здравоохранением» открыт для медицинских работников города Харькова.

Принять участие в программе могут как представители администраций медучреждений (руководители, начальники отделов), так и медицинские работники, которые стремятся расти профессионально. Программа направлена на формирование у слушателей практических умений и навыков применения универсального инструментария для управления учреждениями здравоохранения в условиях трансформации медицинской системы.

Программа состоит из семи модулей: финансы, маркетинг, менеджмент, медицинское право, стратегическое управление, HR и лидерство.



Продолжительность программы: 12 мая - 17 июля. Обучение будет проходить дистанционно (два раза в неделю - пятница, суббота с 9:00 до 16:00).



Среди критериев конкурсного отбора – участник должен представлять коммунальное неприбыльное предприятие в сфере здравоохранения Днепропетровской, Запорожской или Харьковской областей; мотивация участника («Почему именно Вы должны стать участником программы?»); готовность в течение 8 недель активно участвовать в обучении; наличие технических возможностей (стабильное интернет-подключение, компьютер или ноутбук, веб-камера, микрофон).



Обучение для первой группы слушателей (25 человек) - бесплатное. После успешного завершения программы участники получат сертификаты.



Регистрация продолжается до 10 апреля. Зарегистрироваться на участие в конкурсном отборе можно по ссылке.

Отметим, что Сертификационная программа «Управление здравоохранением» реализуется Харьковским национальным университетом имени В. Н. Каразина при поддержке Проекта GIZ «Укрепление ресурсов для устойчивого развития принимающих громад на востоке Украины» кластера «Перспективы развития восточных регионов Украины», который действует по поручению правительства Германии.