Харьковским медикам предлагают принять участие в образовательной программе

Конкурсный набор на Сертификационную учебную программу «Управление здравоохранением» открыт для медицинских работников города Харькова.
Принять участие в программе могут как представители администраций медучреждений (руководители, начальники отделов), так и медицинские работники, которые стремятся расти профессионально. Программа направлена на формирование у слушателей практических умений и навыков применения универсального инструментария для управления учреждениями здравоохранения в условиях трансформации медицинской системы.
Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если есть какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент достичь взаимопонимания.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром туман.
Суп – важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть его необходимость, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.
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