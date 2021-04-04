04.04.2021 13:19

Игорь Терехов и медицинское сообщество выражают соболезнования семье Бориса Менкуса

Главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус умер сегодня, 4 апреля, после продолжительной болезни.

Соболезнования его родным выражают исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, городской совет и его исполнительный комитет, а также все медицинское сообщество города.

«Борис Владимирович Менкус родился 28 ноября 1951 года на Полтавщине. После службы в рядах советской армии поступил в Харьковский медицинской институт. По окончанию вуза в 1978 году начал работать в городской больнице №18 сначала врачом-хирургом, а уже с 1979 по 2005 год занимал должность начмеда. С 2005 года был главным врачом медицинского учреждения.

В октябре 2020 года Борис Владимирович тяжело заболел коронавирусом, который обострил его хронические заболевания, в первую очередь – сахарный диабет, от чего 4 апреля он умер.

У Бориса Менкуса осталась семья, двое сыновей, младший из которых пошел по стопам отца и сейчас учится в Харьковском национальном медицинском университете.

Харьковчане и вся медицинская общественность скорбят об утрате большого профессионала и замечательного человека. Память о таких людях навсегда остается в благодарных сердцах тысяч пациентов, последователей и коллег», - говорится в соболезновании.