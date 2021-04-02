02.04.2021 16:31

Расширен список бесплатных услуг в Программе медицинских гарантий - 2021

Обновленная программа стартовала 1 апреля 2021 года.

В Программе медицинских гарантий предусмотрено 35 пакетов медицинских услуг.

Бюджет программы на 2021 год составляет 123,5 млрд грн. Об этом сообщают в Национальной службе здоровья Украины.

Один из новых пакетов - это «Сопровождение пациентов с туберкулезом на первичном звене». Согласно стратегии развития противотуберкулезной службы, в 2021 году к этой работе присоединится первичное звено. Не все семейные врачи будут работать с пациентами с туберкулезом. Такое решение будет добровольным. Тариф составляет 775 гривень в месяц. К тарифу устанавливаются корректирующие коэффициенты в соответствии с результатом лечения: коэффициент 2 - за месяц, в котором пациента вылечили, и 0,75 - за каждый месяц, в котором пациент продолжает лечение.

Среди пакетов, которые выделили в 2021 году, - лечение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями. Эту медицинскую помощь выделили в отдельный пакет, ведь пациенты с этими диагнозами нуждаются в длительной и дорогостоящей медицинской помощи. И трансформация системы здравоохранения, которая сейчас проходит, призвана снизить катастрофические расходы на лечение, которые несут пациенты с онкологией из своего кармана. Тариф за лечение пациента с онкогематологическими или гематологическими заболеваниями составит 54493 гривень. За лечение детей заведение будет получать втрое больше.

Отдельным пакетом, который отделили от амбулаторного, является ведение беременности в амбулаторных условиях. Женщины смогут выбирать - у кого и где наблюдать неосложненную беременность. У своего семейного врача или у гинеколога в женской консультации. При этом место жительства или прописки не имеет значения. Все, что нужно для того, чтобы наблюдать беременность, есть в пакете «Ведение беременности в амбулаторных условиях». То есть анализы, обследования, консультации и прочее будут бесплатными для беременной в учреждениях с договором на это