01.04.2021 13:33

В Харькове - 343 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 1 апреля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 70 905 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 104 424 случая заболевания COVID-19, 17 158 человек находятся под медицинским наблюдением, 85 286 пациентов выздоровели, 1 980 - умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 1 апреля в Украине зафиксировано 17 569 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 691 737 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 33 246 человек умерли, 1 323 083 - выздоровели.