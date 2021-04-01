В Харькове - 343 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 1 апреля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 70 905 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
День идеален для уединенного умственного труда, а вот в отношениях с близкими и друзьями возможны недомолвки, недоразумения и обиды.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Местами порывы ветра 15-20 м/с.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
влажность:
давление:
ветер: