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01.04.2021  10:28   

Коронавирус: статистика на 1 апреля

За сутки от коронавируса умерли 18 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 620 новых случаев заражения коронавирусом.

343 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 1 апреля составляет 104 424 человека (в Харькове – 70 905 человек).
 
Из них:
 
– 1980 летальных случая (за последние сутки умерли 18 человек);
 
– 85 286 человек выздоровели (за сутки – 503 человека).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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