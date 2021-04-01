01.04.2021 10:28

Коронавирус: статистика на 1 апреля

За сутки от коронавируса умерли 18 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 620 новых случаев заражения коронавирусом.



343 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 1 апреля составляет 104 424 человека (в Харькове – 70 905 человек).



Из них:



– 1980 летальных случая (за последние сутки умерли 18 человек);



– 85 286 человек выздоровели (за сутки – 503 человека).