Коронавирус: статистика на 1 апреля

За сутки от коронавируса умерли 18 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 620 новых случаев заражения коронавирусом.
343 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 1 апреля составляет 104 424 человека (в Харькове – 70 905 человек).
Из них:
– 1980 летальных случая (за последние сутки умерли 18 человек);
– 85 286 человек выздоровели (за сутки – 503 человека).
День идеален для уединенного умственного труда, а вот в отношениях с близкими и друзьями возможны недомолвки, недоразумения и обиды.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Местами порывы ветра 15-20 м/с.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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