Город купит для 13-й больницы стационарную кислородную станцию, - Игорь Терехов

Из госбюджета планируют выделить 13 млн грн на приобретение стационарной кислородной станции для Харьковской городской клинической больницы №13.
Об этом сегодня, 31 марта, после заседания исполнительного комитета горсовета сообщил журналистам исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он отметил, что такое обещание во время переговоров ему дал министр здравоохранения Максим Степанов.
Сегодняшние мысли обещают отличаться не только новизной, но практической ценностью. Интуиция сегодня на высоте, так что если не хотите чего-то делать – не делайте.
В первый день апреля на Харьковщине ожидается теплая и сухая погода под влиянием воздушной массы из центральной Европы.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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