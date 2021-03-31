31.03.2021 16:37

Город купит для 13-й больницы стационарную кислородную станцию, - Игорь Терехов

Из госбюджета планируют выделить 13 млн грн на приобретение стационарной кислородной станции для Харьковской городской клинической больницы №13.



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Об этом сегодня, 31 марта, после заседания исполнительного комитета горсовета сообщил журналистам исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он отметил, что такое обещание во время переговоров ему дал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Кислород есть во всех городских больницах, которые принимают пациентов с коронавирусом, и в достаточном количестве. Однако бочки с кислородом нам приходится брать в аренду. Сейчас же речь идет о стационарной кислородной станции. Министром было дано обещание выделить субвенцию в размере 13 миллионов гривен на ее приобретение. Мы уже нашли подходящий вариант – хорошую станцию зарубежного производства. Как только деньги выделят, будем приобретать», - сообщил Игорь Терехов.