31.03.2021 15:12

Программа медицинских гарантий - 2021: пояснения Национальной службы здоровья

Женщины могут выбирать - у кого и где наблюдать неосложненную беременность: у семейного врача или у гинеколога в женской консультации.

Кроме того, украинки имеют право на выбор гинеколога, который будет вести беременность, и выбор роддома, в котором рожать. При этом место жительства или прописки не имеет значения. Никаких благотворительных взносов платить не нужно, акцентируют в Национальной службе здоровья Украины.

«Чтобы обеспечить качественную и безопасную медицинскую помощь матери и ребенку, в этом году мы выделили отдельный пакет медицинских услуг «Ведение беременности в амбулаторных условиях». Нам дали предложения от 710 поставщиков медицинских услуг, которые хотели бы заключить договор по этому новому пакету», - отмечают в НСЗУ.

Тариф на медицинские услуги по ведению беременности в амбулаторных условиях составляет 720 гривень в месяц. Чтобы его получить, больница должна соответствовать требованиям и предоставить полный спектр услуг при нормальной и осложненной беременности. А также быть в состоянии делать пренатальный скрининг - УЗИ и биохимические маркеры.

В этот пакет входят, в частности, такие бесплатные услуги:

- динамическое наблюдение беременности, включая контроль состояния здоровья беременной, необходимые обследования и консультации;

- организация и проведение диспансерного наблюдения (постановки на учет, разработка индивидуального плана ведения беременности в соответствии с группой риска);

- лабораторные и инструментальные исследования согласно отраслевым стандартам, в частности, УЗИ, общеклинические и биохимические лабораторные исследования, наблюдения или лечение в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара;

- профилактика осложнений беременности и послеродового периода и тому подобное.

К гинекологу женщина может обратиться без направления. Она имеет право выбрать заведение, где будут наблюдать беременность. Независимо от места регистрации или фактического проживания. Лабораторные исследования и инструментальные исследования в соответствии с потребностями беременной будут бесплатными, если заведение заключило соответствующий договор с Национальной службой здоровья.

Если женщина нуждается в госпитализации для сохранения беременности, то она получает такую ​​помощь также бесплатно - в рамках пакета стационарной медицинской помощи. Для плановой госпитализации нужно электронное направление от врача, который наблюдает беременную. Неотложная медицинская помощь оказывается без направления.

Медучреждение, которое оказывает помощь при родах и предоставляет неонатальную помощь, получать повышающий коэффициент. За каждые роды в таком заведении НСЗУ заплатит 10859 грн, добавляют в службе.