Главная Новости Медицина Игорь Терехов инициировал проверку Минздрава в Харьковской клинической больнице на железнодорожном транспорте №1
31.03.2021  13:07   

Игорь Терехов инициировал проверку Минздрава в Харьковской клинической больнице на железнодорожном транспорте №1

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов инициировал проверку Минздрава в Харьковской клинической больнице на железнодорожном транспорте №1.


city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 31 марта, он сообщил на встрече с учителями гимназии №36. 

Игорь Терехов рассказал, что в рамках превентивных мер против распространения COVID-19 он обратился к министру здравоохранения Максиму Степанову с просьбой заранее развернуть в Харькове мобильный госпиталь, однако получил отказ, поскольку, как отметил министр, ситуация с коронавирусом в городе контролируема и есть регионы, в которых количество заболевших значительно выше. 
 
Однако, по словам Игоря Терехова, Харьков нуждается в расширении койко-мест. И если в больницах, которые находятся в подчинении города и области, койко-места развернуты по максимуму, то в ведомственных больницах, к которой относится и железнодорожная, этот ресурс практически не использован.
 
«Когда создавалась сеть больниц, которые принимают пациентов с коронавирусом, львиную долю койко-мест отдали «Укрзалізниці». Но проблема в том, что они не хотят их разворачивать, потому что им это невыгодно. Поэтому я и попросил министра прислать сюда проверку, чтобы в итоге дополнительные койко-места в городе таки появились. Железнодорожная больница обязательно должна быть открыта для харьковчан», - отметил Игорь Терехов.
Источник:   ХГС
 Тэги:  больница, проверка, терехов, коронавирус
 
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