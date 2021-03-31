31.03.2021 13:07

Игорь Терехов инициировал проверку Минздрава в Харьковской клинической больнице на железнодорожном транспорте №1

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов инициировал проверку Минздрава в Харьковской клинической больнице на железнодорожном транспорте №1.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 31 марта, он сообщил на встрече с учителями гимназии №36.

Игорь Терехов рассказал, что в рамках превентивных мер против распространения COVID-19 он обратился к министру здравоохранения Максиму Степанову с просьбой заранее развернуть в Харькове мобильный госпиталь, однако получил отказ, поскольку, как отметил министр, ситуация с коронавирусом в городе контролируема и есть регионы, в которых количество заболевших значительно выше.



Однако, по словам Игоря Терехова, Харьков нуждается в расширении койко-мест. И если в больницах, которые находятся в подчинении города и области, койко-места развернуты по максимуму, то в ведомственных больницах, к которой относится и железнодорожная, этот ресурс практически не использован.



«Когда создавалась сеть больниц, которые принимают пациентов с коронавирусом, львиную долю койко-мест отдали «Укрзалізниці». Но проблема в том, что они не хотят их разворачивать, потому что им это невыгодно. Поэтому я и попросил министра прислать сюда проверку, чтобы в итоге дополнительные койко-места в городе таки появились. Железнодорожная больница обязательно должна быть открыта для харьковчан», - отметил Игорь Терехов.