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31.03.2021  12:36   

В Харькове - 749 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 31 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 70 562 случая заболевания коронавирусом.

В Харькове - 749 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 103 804 случая заболевания COVID-19, 17 059 человек находятся под медицинским наблюдением, 84 783 пациента выздоровели, 1 962 - умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 31 марта в Украине зафиксировано 11 226 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 674 168 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 32 825 человек умерли, 1 313 481 - выздоровел.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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