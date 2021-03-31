В Харькове - 749 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 31 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 70 562 случая заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 31 марта в Украине зафиксировано 11 226 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 674 168 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 32 825 человек умерли, 1 313 481 - выздоровел.
Сегодняшние мысли обещают отличаться не только новизной, но практической ценностью. Интуиция сегодня на высоте, так что если не хотите чего-то делать – не делайте.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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