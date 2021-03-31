Коронавирус: статистика на 31 марта

За сутки от коронавируса умерли 22 человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 906 новых случаев заражения коронавирусом.
749 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 31 марта составляет 103 804 человека (в Харькове – 70 562 человека).
Из них:
– 1962 летальных случая (за последние сутки умерли 22 человека);
– 84 783 человек выздоровели (за сутки – 620 человек).
Сегодняшние мысли обещают отличаться не только новизной, но практической ценностью. Интуиция сегодня на высоте, так что если не хотите чего-то делать – не делайте.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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