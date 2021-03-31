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31.03.2021  10:13   

Коронавирус: статистика на 31 марта

За сутки от коронавируса умерли 22 человека.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 906 новых случаев заражения коронавирусом.

749 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 31 марта составляет 103 804 человека (в Харькове – 70 562 человека).
 
Из них:
 
– 1962 летальных случая (за последние сутки умерли 22 человека);
 
– 84 783 человек выздоровели (за сутки – 620 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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