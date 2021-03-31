31.03.2021 10:13

Коронавирус: статистика на 31 марта

За сутки от коронавируса умерли 22 человека.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 906 новых случаев заражения коронавирусом.



749 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 31 марта составляет 103 804 человека (в Харькове – 70 562 человека).



Из них:



– 1962 летальных случая (за последние сутки умерли 22 человека);



– 84 783 человек выздоровели (за сутки – 620 человек).



