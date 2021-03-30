В Харькове продолжается вакцинация от COVID-19

Первой дозой вакцины от коронавируса прививаются сотрудники городских предприятий и военные.
Как сообщила сегодня, 30 марта, на рабочем совещании в городском совете заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, первые 11 бригад приступили к вакцинации после обучения 22 марта, остальные 16 бригад - 26 марта.
«Мы в полном составе начали работать в субботу-понедельник. Вчера я проработала этот вопрос с каждым главврачом, объясняя ситуацию, как нужно контролировать эту работу, и мы ускорили процесс», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.
Вице-мэр сообщила, что КП «Харьковские тепловые сети» подало списки на вакцинацию 493 работников, и 70 из них вчера уже привились. Кроме того, в минувшую субботу было привито 40 участников АТО/ООС.
Напомним, что в начале всеукраинской вакцинации от COVID-19 город получил 6800 доз индийской вакцины, рассчитанных на вакцинацию 3400 человек. Сделать прививку могут общественные деятели, сотрудники коммунальных предприятий и при наличии остатков дозы - все желающие (стать в очередь на вакцинацию можно через приложение «Дія», позвонив в контакт-центр по противодействию коронавируса по тел. 0800602019 и обратившись к семейному врачу).
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. Комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
влажность:
давление:
ветер: