30.03.2021 12:45

В Харькове продолжается вакцинация от COVID-19

Первой дозой вакцины от коронавируса прививаются сотрудники городских предприятий и военные.

Как сообщила сегодня, 30 марта, на рабочем совещании в городском совете заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, первые 11 бригад приступили к вакцинации после обучения 22 марта, остальные 16 бригад - 26 марта.

«Мы в полном составе начали работать в субботу-понедельник. Вчера я проработала этот вопрос с каждым главврачом, объясняя ситуацию, как нужно контролировать эту работу, и мы ускорили процесс», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Вице-мэр сообщила, что КП «Харьковские тепловые сети» подало списки на вакцинацию 493 работников, и 70 из них вчера уже привились. Кроме того, в минувшую субботу было привито 40 участников АТО/ООС.

Напомним, что в начале всеукраинской вакцинации от COVID-19 город получил 6800 доз индийской вакцины, рассчитанных на вакцинацию 3400 человек. Сделать прививку могут общественные деятели, сотрудники коммунальных предприятий и при наличии остатков дозы - все желающие (стать в очередь на вакцинацию можно через приложение «Дія», позвонив в контакт-центр по противодействию коронавируса по тел. 0800602019 и обратившись к семейному врачу).